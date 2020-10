Kuchl steht seit Mitternacht unter Quarantäne

Landesweit dürfen nicht mehr als 100 Personen an Begräbnissen teilnehmen. In der Gastronomie bleibt die Sperrstunde um 22 Uhr aufrecht, ausgenommen sind weiterhin Gäste in der Hotellerie. Bei genehmigten Veranstaltungen ist die Verabreichung von Speisen und Getränken verboten. Im Tennengau, Flachgau, Pongau und in der Stadt Salzburg werden Schüler ab der neunten Schulstufe auf Home-Schooling umgestellt.