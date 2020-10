Die brave Ehefrau des ICE-Terroristen Qaeser A.

„Ich war eine Gefangene meiner Umstände“, sagt die 33-Jährige nun über ihr Früher. In ziemlich gutem Deutsch. „Mitinsassinnen“, so ihre Anwältin Astrid Wagner, „haben meine Klientin unsere Sprache gelehrt. Und ihr klargemacht, was Emanzipation bedeutet. Meine Klientin wurde dadurch fähig zu reflektieren.“ Sich, die Beziehung zu ihrem Mann, ihr ganzes bisheriges Leben. Shehrazad A. - was ist ihre Geschichte? Sie wurde am 27. März 1987 in Bagdad geboren, ihr Vater war Beamter, die Mutter kümmerte sich um den Haushalt.