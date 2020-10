„So prägend war meine Kindheit“

Das Foto ist nicht in Zeiten von Corona entstanden, sondern an einem Tag ohne Papstaudienzen. Aber das Besondere an dem Foto ist der Blickwinkel. Es entstand direkt aus den Privatgemächern des Papstes. Wahrscheinlich habe ich das Foto deshalb auch ausgewählt. Es geht ja in dieser Serie darum, Blickwinkel einzunehmen, die nicht jedermanns Blickwinkel sind, weil es auch ein Blick hinter die Kulissen ist. Die Serie soll die Möglichkeit bieten, ein bisschen tiefer zu schauen. In diesem Fall durfte ich einen sehr privaten Rundgang durch den Apostolischen Palast machen.