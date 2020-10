„Bachelorette“: Erstes Einzeldate für Vorarlberger

Daniel aus Vorarlberg hat bei der „Bachelorette“ eindeutig die Nase vorn! Der 24-Jährige konnte bei Melissa Damilia in der ersten Folge bereits punkten und zieht nun seinen Konkurrenten davon. Die erste gelbe Rose - also jene, die die „Bachelorette“ an den Kandidaten vergibt, mit dem sie Zeit alleine verbringen möchte - ging im Staffelauftakt an den Wahl-Wiener.