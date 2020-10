Nach Lawine: „Er war am Großvenediger wie daheim!“

Geschockt und tief erschüttert vom Tod eines 57-Jährigen in Osttirol sind nicht nur Familie und Verwandte. Auch seine Kameraden von der Bergrettung in Prägraten können es kaum fassen: „Er wollte doch nur hinauf, und ein Foto vom Gipfelkreuz machen ...“ Dabei stürzte der Osttiroler mit einer Lawine 350 Meter in den Tod.