Cardi B postet ungewollt Nacktpic: Fans rasten aus

Also versuche sie nun, das Malheur mit Humor zu nehmen. „Ich werde mein Frühstück essen und nicht weiter darüber nachdenken“, so Cardi B. „Shit happens, so etwas kann passieren. Und außerdem war ich eine Stripperin, also denke ich mir, es hat ohnehin schon jeder meine Brüste gesehen.“ Und all jenen, die sich gerade über ihre Brustwarzen lustig machen, gab die Rapperin eine klare Botschaft mit. „Meine Tochter hat meine Nippel ausgesaugt.“ Sie sei jedoch eine stolze Mama und mache sich darüber keine Gedanken - also sollten es andere auch nicht tun!