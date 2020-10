Sicherheitsgipfel rund um Linzer Bahnhof gefordert

Die bevorstehende kalte Jahreszeit würde die Situation an diesem Hotspot sogar noch verschärfen, deshalb will die ÖVP nun SP-Stadtchef Klaus Luger und FP-Sicherheitsstadtrat Michael Raml auffordern, einen Bahnhofs-Sicherheitsgipfel einzuberufen. „Immer wieder kommt es am Linzer Bahnhof zu besorgniserregenden Vorfällen: Drogen, Gewalt, Waffen, jugendliche Migranten, die eigentlich in der Schule sein sollten - das alles steht am Linzer Bahnhof auf der Tagesordnung und muss umgehend gestoppt werden“, betont VP-Klubobfrau Elisabeth Manhal, die, um auf die Dringlichkeit hinzuweisen, einen entsprechenden Antrag im Gemeinderat am 5. November stellt.