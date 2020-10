Erste „Rosenheim Cops“-Folgen ohne Hannesschläger

Die erste „Rosenheim Cops“-Staffel ohne den Anfang des Jahres gestorbenen Schauspieler Joseph Hannesschläger läuft am Dienstag im deutschen Fernsehen an. Der ORF zeigte derzeit noch ältere folgen. In der Auftakt-Folge um 19.25 Uhr im ZDF werden die Kommissare in die Rosenheimer Innenstadt gerufen: Ein Bäckermeister liegt erschlagen in seiner Backstube.