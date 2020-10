Marko: Mick Schumacher fährt 2021 in der Formel 1!

Mick gegen Lewis?

Wenn Marko mit seiner Prognose recht hat, würde der „kleine Schumi“ sein Debüt wohl schon bald gegen Rekordmann Hamilton geben. Denn dass der Brite bei sechs noch zu fahrenden Rennen den alleinigen Siegrekord (derzeit stehen Lewis Hamilton und Michael Schumacher bei 91 Siegen) erobern wird, davon ist auszugehen. Schon in zwei Wochen in Portimao (Portugal) könnte es so weit sein.