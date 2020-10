Frau fuhr Auto zu Schrott: Diebstahl vorgetäuscht

Jener unbekannte Täter, der am 2. Oktober den Pkw einer 55-jährigen Frau aus dem Bezirk Feldkirchen widerrechtlich in Betrieb und das Fahrzeug dann schrottreif gefahren hatte, entpuppte sich als Fahrzeugbesitzerin selbst. Die Frau hatte den Diebstahl in Panik vorgetäuscht, weil sie selbst unter Alkoholeinfluss ihr Auto zu Schrott gefahren hatte.