Burgenländer als „Mister Kitzbühel“

„Seit 40 Jahren ist Kitzbühel meine zweite Heimat. Ich trage diesen ganz besonderen Ort in meinem Herzen“, verrät Greiner. Diese Anerkennung kann die Ski-Metropole an den Oberst der Polizei nur zurückgeben. Tourismus-Präsidentin Signe Reisch, liebevoll „Queen of the Streif“ genannt, ernannte Greiner zum Kitzbüheler Botschafter für das Burgenland.