Iga Swiatek: 19-Jährige schreibt Tennis-Geschichte

Gratulation vom Präsidenten

Gratulationen erhielt sie von vielen Seiten, darunter auch von Polens Präsident Andrzej Duda. „Großen Dank und Glückwunsch an Iga Swiatek! Ein historischer Tag für Polen, den polnischen Sport und das polnische Tennis. Bravo!“, schrieb Duda am Samstag bei Twitter. Swiatek ist die am schlechtesten klassierte Spielerin, die seit Einführung der Weltrangliste 1975 in Roland Garros triumphieren konnte. Von Rang 54 weg wird es nächste Woche für die Polin erstmals unter die Top 20 auf Position 17 nach vor gehen. Ohne Satzverlust beim Sandplatz-Saison-Highlight den Titel zu holen, gelang zuletzt der Belgierin Justine Henin im Jahr 2007.