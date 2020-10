Schwiegertochter von Queen Elizabeth in Quarantäne

Keine Symptome

Die 55-Jährige hat sich am Freitag in häusliche Quarantäne begeben, nachdem sie erfahren hatte, dass sie Anfang der Woche mit jemandem in Kontakt gekommen war, der jetzt positiv auf das Virus getestet wurde. Sophie, die seit 1999 mit Prinz Charles’ jüngstem Bruder Prinz Edward verheiratet ist, soll bisher keine Symptome von Covid-19 haben, befolgt aber trotzdem alle relevanten Richtlinien der Regierung.