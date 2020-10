Bregenz: Kranführer stürzte 36 Meter in den Tod

Bei einem tragischen Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Bregenz ist am Donnerstagnachmittag ein 37-jähriger Kranführer ums Leben gekommen. Der Arbeiter war bei der Errichtung eines Hochregallagers mit Kranarbeiten beschäftigt. Als er rückwärts ging, übersah er eine Ausnehmung und stürzte 36 Meter in die Tiefe.