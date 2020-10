Mick Schumacher feiert heute sein Formel-1-Debüt

Zwei Siege, dazu acht Podestplätze, in der Fahrerwertung an der Spitze - in der Formel 2 macht Mick Schumacher seinem großen Namen heuer nach dem mageren zwölften Gesamtrang der Vorsaison alle Ehre. Die Gerüchteküche will ihn schon seit Jahren in der Formel 1 sehen - heute ist es endlich so weit ...