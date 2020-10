Viele Spitalsbetten bewahrten St. Pölten vor Rot

Weiter erhöht haben sich heute - wie berichtet - auch die Zahl der Infizierten in den Pflegeheimen. Vor allem aber auch weil landesweit alleine in den letzten drei Tagen 512 neue Fälle verzeichnet wurden, werden morgen die Bezirke Bruck an der Leitha, Gänserndorf, Gmünd, Korneuburg, Krems-Land, Melk, Mistelbach, Mödling, Scheibbs, Waidhofen an der Thaya und Zwettl sowie die Statutarstädte St. Pölten, Krems und Wiener Neustadt auf Orange geschaltet.