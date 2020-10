Skurriler Einsatz: 74-Jähriger als Messerkämpfer

Mann wollte Wohnung zum Trinken verlassen

Was möglicherweise für die Eskalation an jenem Samstag, dem 29. Juni, verantwortlich war. An diesem Tag wollte der Mann wieder die Wohnung verlassen, um zu trinken. Die Frau beschloss: „Nix da, du bleibst da.“ Das befolgte der Mann, trank aber zu Hause eine Wodka-Flasche fast leer. Als er auch noch mit einem Messer herumfuchtelte, rief die Frau die Polizei. Jetzt sagt sie: „So besoffen habe ich ihn noch nie gesehen. Er ist nicht einmal richtig durch die Tür gekommen.“