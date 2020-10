Die ganze Welt des Sports jetzt auch auf Instagram

Köstlich, wie Jahrhundert-Kicker Herbert Prohaska über die Trainingslaunen von Andi Ogris an einem Sonntagvormittag plaudert; genial, wie der (inzwischen leicht rundlich gewordene) Ex-Mattersburger Ilco Naumsoki als Cheftrainer von Lok Skopje den Ball in den Winkel zirkelt; schlicht unglaublich, wie die erst neunjährige Kunstturnerin Helene Richter ihren zierlichen Körper übers Hoch-Reck zwirbelt: Der Instagram-Account „Krone Sport“ wartet mit allem auf, das was die Herzen unserer Social-Media-Familie höherschlagen lässt.