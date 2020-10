Auf dem Weg zum Klettergarten in Schlucht gestürzt

Der 25-Jährige wollte gegen 15 Uhr mit einer 22-jährigen Freundin, ebenfalls aus Klagenfurt, den Klettergarten in Göltschach besuchen, um dort zu klettern. Auf dem Weg dorthin dürfte der junge Mann aufgrund des nassen Untergrundes ausgerutscht sein. Er stürzte steil bergab in Richtung des dort fließenden Baches und blieb verletzt liegen. In kürzester Zeit waren 17 Frauen und Männer der Bergrettung Klagenfurt sowie ein Rot-Kreuz-Team vor Ort. Nach der Bergung des am Bein Verletzten, wurde der Klagenfurter mit der Rettung ins Klinkum Klagenfurt gebracht.