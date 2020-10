Großeinsatz am Südring: Maistrockenanlage brennt

Brandalarm hat es am späten Montagnachmittag im Süden der Landeshauptstadt gegeben. Da es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war, rückte die Berufsfeuerwehr Klagenfurt aus. Zuerst wurde nur Wasserdampf angenommen, wie sich dann aber herausstellte, dürfte es im Inneren eines Silos einer Maistrockenanlage beim Lagerhaus am Südring zu einer Brandentwicklung gekommen sein. Zur Zeit müssen 150 Tonnen Futtermittel mittels Förderband und schwerem Gerät aus dem Silo entfernt werden. Der Einsatz dürfte bis in die späten Nachtstunden dauern.