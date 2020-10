„Ghostbusters“-Star Rick Moranis niedergeschlagen

New York ist immer noch ein hartes Pflaster, wie der unprovozierte Angriff auf einen der wohl liebenswürdigsten Schauspieler Hollywoods deutlich macht: Der kanadische Kult-Darsteller Rick Moranis ist in der Nähe des Central Parks angegriffen worden. Ein Unbekannter schlug Moranis im Vorübergehen mit der Faust ins Gesicht, woraufhin der Filmstar zu Boden ging, wie der TV-Sender „CBS“ am Samstag unter Berufung auf die Polizei berichtete. Die Attacke habe sich bereits am Donnerstagmorgen ereignet.