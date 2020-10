Land appelliert an Steirer: Corona-Regeln befolgen

Schützenhöfer sagte bei der Pressekonferenz nach der Gesprächsrunde am Freitag: „Wir wollen weiter gut dastehen und mit Hirn, Herz und Hausverstand an die Sache herangehen. Heute wurden in der Steiermark 37 Neuinfektionen registriert“. Dies sei der zweitniedrigste Wert nach Kärnten. Österreichweit sei man aber über der 50er-Marke, die von Deutschland als Grenze für Reisewarnungen herangezogen werde. „Alle fürchten sich vor Reisewarnungen, wir tun alles, um dem zuvorzukommen.“ Er wolle nicht in einigen Wochen vor der Frage stehen, ob es Ausgangsperren gebe, Schulen und Gastronomie schließen müssten. „Daher mein Appell: Tragen Sie Mund-Nasen-Schutz, Waschen Sie sich oft die Hände und desinfizieren Sie, halten Sie Abstand!“ LH-Stv. Anton Lang (SPÖ) sekundierte, rief die Menschen ebenfalls zum Zusammenhalt auf und bat darum, „wieder Disziplin an den Tag zu legen.“