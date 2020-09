Bierkonsum: Vorarlberger und Steirer an der Spitze

Obwohl Brauereien in der Gastronomie bis zu 50 Prozent Umsatzrückgänge verkraften müssen. Aber getrunken wird trotzdem. Laut einer Umfrage des Brauereiverbandes am liebsten in geselliger Runde (62,5 Prozent), derzeit aber verstärkt zu Hause. Einen speziellen Anlass gibt es selten - Herr und Frau Österreicher gönnen sich ihr Bierchen zum Genuss (39,3 Prozent), als Entspannung nach der Arbeit (18,5 Prozent) oder als Belohnung (11,5 Prozent) für alles Mögliche.