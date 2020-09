Umstrittenes Brexit-Gesetz passierte Unterhaus

Mit 340 zu 256 Stimmen brachte der Regierungschef das Gesetz, das einseitige Änderungen am Handelsvertrag vorsieht, am Dienstagabend mit einer klaren Mehrheit durch das Londoner Parlament. Einige Abweichler in den eigenen Reihen hatte Johnson zuvor auf Linie gebracht, indem er ihnen weitere parlamentarische Kontrolle zugesichert hatte. Einige Torys, darunter auch Ex-Premierministerin Theresa May, hatten bis zuletzt Kritik geäußert. Ein Änderungsantrag der Labour-Partei, der die umstrittenen Passagen des Gesetzes ändern sollte, war am Dienstag zuvor abgelehnt worden.