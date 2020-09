Wiener Wirte wehren sich gegen Gästeliste

Seit Montag muss man sich in Wien Schnitzel und Co. mit seinen Daten „erkaufen“ - vier von zehn Gästen verweigern die Auskunft, so eine Umfrage der Wirtschaftskammer. Strafbar für den Konsumenten ist das nicht - den Gastronomen kann eine nicht erfolgte Registrierung teuer kommen: Nach dem Epidemiegesetz besteht Auskunftspflicht. „Die genaue Strafhöhe ist noch offen“, so die Stadt Wien.