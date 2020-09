Sterbehilfe in Linz: Keine Abwehrspuren gefunden

Der 36-jährige Linzer Christoph H. soll Samstagmittag seinem 29-jährigen Freund aktive Sterbehilfe geleistet habe. Danach ging er zur Polizei. Dort schildete er, sein Freund habe seit Jahren an Schmerzen gelitten. Am Freitag habe er ihm auf dessen eindringliche Bitte Tabletten besorgt. Diese habe der Lebensmüde am Abend dann selbstständig eingenommen. Als er Samstagmittag noch immer Lebenszeichen zeigte, habe er eine Decke und einen Kopfpolster gegen das Gesicht des 29-Jährigen gedrückt, bis dieser zu amten aufhörte. Der 36-Jährige ist derzeit in U-Haft. Er blieb auch vor dem Haftrichter bei seiner Version.