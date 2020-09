Sperrstunde um 22 Uhr in Tiroler Hotels bleibt

Keine Cluster „bei gesetzten Essen in Hotels“

Die Österreichische Hoteliervereinigung in Tirol sprach sich zuvor für eine Ausnahme für Hotels aus. Man wisse nämlich, „dass bei gesetzten Essen in Hotels“ keine Cluster entstünden. Vorarlberg und Salzburg hätten richtig reagiert, meinte Vorsitzender Manfred Furtner. „Wir bewirten Beherbergungsgäste in Tirol genauso wie in den Nachbarbundesländern und auch das Virus verhält sich bei uns nicht anders als jenseits der Landesgrenze“, meinte Furtner.