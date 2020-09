Arktis schmilzt: Diese Tiere sind davon bedroht

4. Polarfuchs: Polarfüchse sind soziale Tiere und leben sowohl in Paaren, als auch in kleinen Rudeln zusammen. Ihr Winterfell hat extrem wärmedämmende Eigenschaften, sie halten arktische Temperaturen von bis zu minus 50 Grad aus! Zur Jagd heften sich Polarfüchse häufig an die Fersen von Eisbären, wenn diese auf Raubzug gehen, und machen sich dann über die Beutereste her. Die Weltnaturschutzunion warnte bereits 2009, dass der Polarfuchs zu den am stärksten durch die Klimaerwärmung bedrohten Tierarten zählt.