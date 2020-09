Zeitgleich bewusstlos: „Keine Drogen im Spiel!“

Warum brachen am Freitagabend vor einem Lokal in Innsbruck kurz vor der Sperrstunde zwei Personen fast zeitgleich bewusstlos zusammen? Die genauen Umstände sind offenbar auch für die Polizei noch unklar. Die betroffene Angestellte (55) und der Gast (56) mussten in die Klinik gebracht werden, sind mittlerweile glücklicherweise über den Berg. Die Ermittlungen zu dem mysteriösen Fall laufen. Die Getränke wurden sichergestellt ...