Rom fordert Strafen für nicht kooperative Länder

Liberalere Asylpolitik seit Lega-Austritt

Das seit einem Jahr amtierende zweite Kabinett Conte aus Sozialdemokraten und der Fünf-Sterne-Bewegung führt eine liberalere Einwanderungspolitik als jene der Vorgängerregierung mit der rechten Lega. Seit Anfang 2020 sind 23.373 Migranten nach Fahrten über das Mittelmeer in Italien eingetroffen, im Vergleichszeitraum 2019 waren es 7035 gewesen, teilte das Innenministerium in Rom mit. Derzeit arbeitet die Regierung an einer Änderung der 2018 und 2019 eingeführten Sicherheitspakete, die hohe Strafen für NGO-Schiffe vorsehen, die ohne Genehmigung in italienischen Häfen anlegen.