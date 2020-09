Polit-Aufregung um neue Radarfallen des Landes

Von ÖVP und FPÖ kommt nun scharfe Kritik: „Die Radarfallen des Landes sind reine Abzocke“, meint der türkise Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas. Es werde in die Taschen der Autofahrer gegriffen, um auf diese Weise Geld in die leeren Kassen des Landes zu spülen. In dieselbe Kerbe schlägt die FPÖ. Verkehrssprecher Alexander Petschnig sieht sogar eine „Offensive gegen die Autofahrer“.