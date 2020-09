In Kollerschlag werden bald 55 Millionen € verbaut

Grünes Licht ist da

55 Millionen Euro investiert das Unternehmen, um in Kollerschlag einen Campus zu errichten. In der Bauverhandlung gab’s vor wenigen Tagen grünes Licht. „Der Spatenstich wird am 16. Oktober stattfinden“, sagt Geschäftsführer Rüdiger Keinberger, der Chef von 300 Mitarbeitern weltweit ist. In der 170.000-Einwohner-Stadt Bytom wurde zuletzt die polnische Niederlassung eingeweiht. Derzeit sind dort sechs Mitarbeiter beschäftigt. Das Team soll auf 20 Beschäftigte wachsen. Ein weiterer Standort ist in Warschau geplant.