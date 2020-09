Initiative sieht den Hirschbestand in Gefahr

Ernsthaft in Gefahr ist für einen Innviertler Tierschutzverein der Bestand an Rotwild im Kobernaußerwald und Weilhartforst. Sie schlagen Alarm. Weil für die Bundesforste einzig die Devise Wald vor Wild gelte, sei es eine Frage der Zeit, bis die Population an Hirschen völlig ausradiert ist.