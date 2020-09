„Volle Akzeptanz“ für Häuser aus Stroh, Lehm, Holz

Heimisch und nachhaltig

Neben der Zimmerei entwickelt und baut er Häuser, die in Riegelbauweise errichtet werden, die (Innen-)Wände aber sind aus Strohballen, die mit Lehm verputzt werden. Die Nachhaltigkeit steht auf mehreren Säulen: „Das Stroh stammt aus österreichischer Landwirtschaft, Lehm kommt aus Simbach in Bayern, der zu 100 Prozent mit Sonnenenergie verarbeitet wird, und dazu heimisches Holz“, so Laireiter.