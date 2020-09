Neues Löschfahrzeug zum Test in Straßen Berlins

Löschsystem der Zukunft

In den nächsten Jahren will man den RT zur zweitstärksten Produktlinie neben dem Panther aufbauen. Eine Servicehalle wird von Leonding nach Asten verlegt. „So bekommen wir eine Produktionshalle für den RT frei“, sagt Siegel. Ebenfalls neu ist ein Roboterfahrzeug, das beim Brandeinsatz vieles kann. In Entwicklung ist zudem ein eigenes Löschsystem für Akku-Brände bei E-Fahrzeugen.