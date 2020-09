Wien verzeichnet schon jetzt Wahlkarten-Rekord

In Wien sind bei den Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen insgesamt rund 1,4 Millionen Bürger wahlberechtigt. Sie können noch bis 7. Oktober eine Wahlkarte beantragen. Mit dieser ist es möglich, in einem beliebigen Wahllokal, am Bezirksamt oder per Briefwahl die Stimme abzugeben. Die Stadt wies am Mittwoch einmal mehr darauf hin, dass die Karte unterschrieben werden muss, damit die Stimme gültig ist.