Diese Schauspielerin steckte in der „Katzen“-Maske

Nach dem Falken und dem Steinbock war am Dienstagabend für die Katze Schluss bei „The Masked Singer Austria“. Nach Helene Fischers Hit „Ich will immer wieder dieses Fieber spür‘n“ ging‘s für den Stubentiger in die Entscheidungsrunde. Doch auch Chers Song „Believe“ sollte kein Glück bringen. Am Ende der Show musste die Katze die Maske fallen lassen. Doch wer steckte unter der Maske?