Fall von Befangenheit heizt Debatte weiter an

Die Causa rund um die Masken-Affäre wird auch im Landtag am Donnerstag Thema sein. Wie berichtet, hat ein VP-naher Berater im April ein Unternehmen für Schutzausrüstung gegründet und kurz darauf einen Großauftrag der OÖ. Gesundheitsholding um rund 4,5 Millionen Euro erhalten. Die SP zeigte den Fall bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft an. Diese leitete die Ermittlungen mangels Anfangsverdachts an die Staatsanwaltschaft Linz weiter. Nach nur wenigen Tagen wurde das Verfahren völlig eingestellt.