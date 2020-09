Kriminelle knackten Container auf Großbaustelle

Am vergangenen Wochenende dürften unbekannte Täter die Ruhe auf der Großbaustelle in Zurndorf genutzt haben, um mehrere Bau-, Mannschafts- und Bürocontainer aufzubrechen. Die Kriminellen durchsuchten die Räume und richteten erheblichen Schaden an. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. „Da es sich bei den aufgebrochenen Containern um verschiedene Firmen handelt, wird es noch einige Tage in Anspruch nehmen, bis genau feststeht, was fehlt, und die Schadenshöhe bestimmt werden kann“, so ein ermittelnder Beamter.