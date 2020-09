Machine Gun Kelly: Juveniler Retter der Rockmusik

Papa-Approved

„Ich will damit der jüngeren Generation das Gitarrespielen wieder näherbringen“, sollte MGK später in einem Interview sagen. Die Statistiken lügen nicht, denn der Hip-Hop- und Latino-Sound-Boom hat vor allem die USA in den letzten Jahren nachhaltig verändert, E-Gitarren sind mittlerweile sowohl im Rock-, als auch im Pop- oder Punk-Bereich fast schon zu einem Sparteninstrument degradiert. Nachdem die ersten Songs standen, gab es für Baker die erste Adelung - sein bislang so kritischer Vater zeigte sich erstmals in seinem Leben mit dem Sound seines Sohnes zufrieden, auch die Gästeliste für das Album wurde immer breiter. Auf „Forget Me Too“ hört man die zauberhafte Pop-Stimme von Halsey, Blackbear sorgt auf „My Ex’s Best Friend“ für den eindringlichsten Rap-Moment und die Klammer zu MGKs Vergangenheit, Trippie Redd verfeinert „All I Know“ und wer sich die Bonus-Disc leistet, der kann sich Cover-Songs von Paramore („Misery Business“) und Rihanna („Love On The Brain“) laben.