„Wir wollen miteinander die Regeln gut einhalten!“

Brigitte Schwarzlmüller ist 60 plus, trägt im Unterricht an der VS2 in Dornach einen Gesichtsschild. Die Kinder tragen Masken, sobald sie vom Platz aufstehen. Auf dem Gang, dem Weg zur Toilette ist Maskenpflicht, die von Direktorin Anna Doberer-Ilsinger, ebenfalls über 60 Jahre alt, auch eingefordert wird. „Ich bin dahinter! Wir schauen, dass wir alle miteinander die Regeln gut einhalten“, sagt sie. Lehrer tragen bei ihr im Haus auch in Konferenzen Masken: „Rücksichtnahme und Umsichtigkeit füreinander ist uns sehr wichtig!“