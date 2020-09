Leises Freiluft-Fest auf der Wiener Donauinsel

Leisertreten mussten heuer die Besucher des Donauinselfestes. Dafür tourte die Veranstaltung in 80 Tagen durch ganz Wien. 268 Pop-up-Konzerte, 307 Künstler, 96 Acts und 64 Locations: Das ist das Resümee der erfolgreichen #dif20-Sommertour. „Es war echt toll, überhaupt das Konzert auf dem Rathausplatz“, sind sich Brigitte K. und Anja H. einig. Sie haben Tickets gewonnen und genossen am Samstag ganz ohne Gedränge doch noch das Live-Angebot auf der Insel. Es fühlte sich fast wie ein Privatkonzert an.