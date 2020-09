Frau bekam 35.000 Euro weniger als Mann bezahlt

Falsche Anrechungen und Einstufungen

Die Arbeitnehmerin wandte sich an die Arbeiterkammer Oberösterreich, weil sie das Gefühl hatte, von ihrem Arbeitgeber nicht fair bezahlt zu werden. Sie war gut ausgebildet und in Führungspositionen eingesetzt. Die Expertinnen in der AK-Gleichbehandlungsberatung stellten fest, dass die Frau recht hatte. Ihr wurden Vordienstzeiten nicht korrekt angerechnet, die Einstufung in die Verwendungsgruppe des betreffenden Kollektivvertrags hat nicht gepasst und zusätzlich haben ihr beide Dienstgeber weniger bezahlt als ihren männlichen Kollegen in vergleichbaren Positionen. Die AK erwirkte für die Frau in gerichtlichen Vergleichen Gehaltsnachzahlungen und Schadenersatzzahlungen in der Höhe von insgesamt rund 35.000 Euro.