„Neuinfektionszahlen sind eigentlich viel höher“

Für Kunze ist eines klar: „Die Neuinfektionszahlen sind in Wirklichkeit viel, viel höher.“ Es gebe viele Menschen, die gar nicht erkranken, aber auch viele, die kaum Symptome haben, so der Experte. „Wenn sich die Leute nicht melden oder zufällig in eine Testbatterie hineinkommen, dann scheinen sie auch nicht in den Zahlen auf.“ Fakt sei: „Es sind sicher mehr, die das Coronavirus in sich tragen, als wir wissen.“