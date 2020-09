Alles Werbung: Das sind die ADGAR-Preisträger 2020

Der Sonderpreis Kreativer Einsatz von Printwerbung ging an Merlicek & Partner, die mit ihrem „Raus aus Plastik- Standard Sonderformat“ die Premium-Qualitäten der Werbeform Print für ihren Kunden Ja! Natürlich Naturprodukte nutzen konnten. „Wir haben eine Kampagne für Ja! Natürlich erstellt, mit der wir das Meer - von der Oberfläche bis zum Grund, also einen Querschnitt - zeigen wollten. Es war natürlich ideal, hier dieses tolle Format auszunützen“, so Franz Merlicek, Geschäftsführer von Merlicek & Partner, bei der Überreichung der Trophäe durch VÖZ-Geschäftsführer Mag. Gerald Grünberger.