Thiem: Eines der größten Comebacks aller Zeiten

Seltene Comebacks

Comebacks sind eine Seltenheit im Tennis, vor allem in den Finali. Die Spiele bleiben einem dann aber ewig in Erinnerung. Man denke nur an das French-Open-Finale 2004 zwischen Gaston Gaudio und Guillermo Coria (0:6, 3:6, 6:4, 6:1, 8:6). Thiems Partie reiht sich nahtlos in die Liste legendärer Grand-Slam-Finali ein, wie das vom Roland Garros 1974: Björn Borg gegen Manuel Orantes 6:2, 7:6, 0:6, 1:6, 1:6, oder das Paris-Endspiel von 1984: Ivan Lendl gegen John McEnroe 3:6, 2:6, 6:4, 7:5, 7:5. Oder das Paris-Finale von 1999: Andre Agassi – Andrij Medwedew 1:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:4. Zudem ist Thiem der Erste seit 71 Jahren, der ein Herren-Finale bei den US Open drehen konnte.