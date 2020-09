Marilyn Manson: Allen einen Schritt voraus

Surreal ist auch, dass Manson gerade die schwächsten Songs am Anfang verbrät. „Red Black And Blue“ erinnert am ehesten an seine früheren Zeiten, kommt mit seiner Schema-F-Haltung aber nicht an die druckvollen Songs seiner fruchtbarsten Ära heran. Nach diesem wohl der allgemeinen Sicherheit dienenden Eintritt und dem übertrieben glattgebügelten Titeltrack jagt aber ein Highlight das nächste. „Don’t Chase The Dead“ hat eine obskure Wärme, die man auch T.Rex-Riffmeister Marc Bolan zugestanden hätte, „Half-Way One Step Forward“ ist in der Albummitte das absolute Highlight des gegenwärtigen Manson. Sanfte New-Wave-Anflüge, die durchaus an ruhige Depeche Mode-Momente erinnern, verbinden sich mit einer verletzlichen Gesangsperformance, einer zurückgehaltenen Produktion und balladesker Instrumentierung. „Infinite Darkness“ nimmt mit wohligen Industrial-Spuren sofort wieder Fahrt auf, bevor er in ein wirklich souveränes Schlussdrittel einpendelt. Der für starke Closer bekannte Manson setzt auf „We Are Chaos“ mit „Broken Needle“ erneut ein Masterpiece drauf. Stadiontauglicher und inklusiver klang er nie zuvor.