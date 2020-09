„Je schärfer Konflikt, umso besser für Erdogan“

Katastrophales Krisenmanagement, wirtschaftspolitisch steht das Land schon längst am Rande des Abgrundes und auch die Arbeitslosigkeit steigt immens: Das treffe den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan in den Umfragen - doch genau die seien für ihn das Wichtigste. „Erdogan versucht über neue Themen, von diesen Problemen abzulenken“, so Soziologe und Türkei-Experte Kenan Güngör. Das sei nichts Neues, politisch habe Erdogan immer wieder Feinde konstruiert, wie etwa Libyen oder Syrien - jetzt sei es die Ägäis. Je mehr sich der Konflikt verschärfe, umso besser sei dies aber auch für Erdogan, weil er sagen kann: „Komm, ich verteidige das Land, ich versuche für unsere Rechte zu kämpfen.“