Trump-Schecks: US-Botschafter bittet um Rückgabe

„Wir sind froh, dass wir eine Pension aus Amerika erhalten. Und dass Trump uns jetzt noch 1200 Dollar als Corona-Hilfe gewährt, ist positiv“, sagt ein 73-jähriger Wiener. An einen Irrtum glaubt er nicht. Auch Adolf P. (80) aus Leonding (OÖ) bekam einen Scheck. „Ich hab in den Sechzigern in Chicago im Gastgewerbe gearbeitet und in den USA meine Steuern bezahlt, seither bekomme ich eine Pension. Der Bonus-Scheck ist eine feine Sache“, so der Ex-Unternehmer.