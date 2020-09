Welfenprinz Ernst August drohen 14 Tage U-Haft!

Die „Krone“ berichtete: Ernst August soll am Montag zwischen 3.30 Uhr und 7.30 Uhr früh sein Hausmeisterehepaar telefonisch mehrmals gefährlich bedroht haben. Außerdem soll der 66-Jährige mit einem Verkehrsschild ein Fenster eingeschlagen haben. Weil sich der Welfenprinz bereits am 15. Juli mit dem Haushälterpaar und der Polizei und am 20. Juli „nur“ mit den Beamten angelegt hatte, ordnete die Staatsanwaltschaft Wels nach einer richterlichen Bewilligung die Festnahme an. Am Abend wurde der Hochadelige in seiner Jagdhütte im Almtal einkassiert und in die Justizanstalt nach Wels eingeliefert.